فريدة سيف النصر تلقن المحتل درساً وتصرح لـ"الوفد": الوضع أقذر من وصفه بجريمة حرب

أعربت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر عن إستيائها حول الأحداث التي يمر بها الشعب الفلسطيني من دمار وخراب وسقوط آلاف الضحايا، مشيرة: اللي أنا فيه دا ولا حاجة قصاد اللي بيحصل في نساء غزة.

فريدة سيف النصر لـ"الوفد": الوضع أقذر من وصفه بجريمة حرب

أضافت فريدة سيف النصر في تصريحات خاصة لـ"الوفد" باكية نتيجة ما يحدث من المحتل ضد أطفال ونساء ورجال غزة، وتنتقد بشدة الأوضاع الجارية داخل فلسطين، قائلة: "الوضع أقذر من وصفه بجريمة حرب"، وتأمل بوقف إطلاق النيران وإنهاء إبادة الشعب الفلسطيني.

من ناحية آخري، عبرت فريدة سيف النصر مؤخراً عن دعمها للقضية الفلسطينية وحزنها علي ما يمر به أهالينا بغزة، قائلة : "الست اللي بتصرخ وتقول ماتوا جعانين وعطشانين.. واللي بتنده على رضيعها قوم يا قلبي راح يجي اللبن وترضع.. قسمًا بالله معدتي هي اللي رفضت يا دوب لقمتين وأقف.. دي طبيعتي أزعل كنت أكل كتير.. لكن المرة دي مختلفة صوت وصورة ومأساة حقيقية، أب بيجري لولاده ميتين.. وأم بتصويت فقدتهم كلهم.. وأطفال اتيتموا واللي بينده على أبوه أو أمه وصور الأطفال بحيواناتهم وطيورهم، البنت اللي بتجري وشايله قطتها.. والولد اللي مات حاضن كلبه".

آخر أعمال فريدة سيف النصر

ومن جهة أخرى، حققت الفنانة فريدة سيف النصر نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل عملة نادرة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023، وتصدرت مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو ريه، ندى موسى، مريم الخشت، جومانا مراد، هشام عاشور، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فريدة سيف النصر