الإعلان الرسمي للفيلم السعودي "مندوب الليل" في مسابقة البحر الأحمر (شاهد)

شارك الفيلم السعودي "مندوب الليل" في مسابقة البحر الأحمر، والتي تضم 17 فيلماً، وتدور أحداثه في مزيج من الدراما والتشويق، عن حياة الشاب الثلاثيني "فهد القضعاني" الذي يعيش وحيدا في الرياض، ويعمل في توصيل الطلبات، ومع غياب العاطفة في حياته وفقدنه الوظيفة بسبب موقف ما، يتخلى عن مبادئه.

وتم اختيار الفيلم ليكون العرض العالمي الأول له في "مهرجان تورنتو السينمائي الدولي"، في سبتمبر 2023 في قسم (ديسكفري).

أبطال فيلم "مندوب الليل"

فيلم "مندوب الليل" يشارك في بطولته: محمد الدوخي، ومحمد الطويان، تأليف علي الكلثمي ومحمد القرعاوي، وإخراج علي الكلثمي، وإنتاج "استوديوهات تلفاز 11"، بدعم من "مؤسسة مهرجان البحر السينمائي" (صندوق دعم الإنتاج).