حالة من الصدمة تسيطر على الوسط الفني بعد وفاة طارق عبدالعزيز

توفى منذ قليل الفنان طارق عبدالعزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله، حيث أصيب بتشنجات أدت إلى نقله أحد المستشفيات في الشيخ زايد، حالة من الصدمة والذهول والأسى تسيطر على الوسط الفني، ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء.

طارق عبدالعزيز

نشر الفنان طارق عبدالعزيز مؤخراً، أول صورة له قبل مغادرته المستشفى بعد إجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

طارق عبد العزيز

وكتب طارق عبد العزيز: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ أشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

أضاف طارق عبد العزيز: "وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة وأولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

آخر أعمال طارق عبدالعزيز

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.