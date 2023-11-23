فريدة سيف النصر تكشف لـ"الوفد" تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة "السر في الحسد"

كشفت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر عن تفاصيل تعرضها لأزمة صحية، بسبب حيوانها الأليف "الكلب الخاص بها"، ووضحت تفاصيل الإصابة التي بدأت بطرحها أرضا وانتهت بكسور وكدمات بالغة.

فريدة سيف النصر



فريدة سيف النصر توضح تفاصيل أزمتها الصحية لـ"الوفد"

أشارت فريدة سيف النصر في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بأنها تملك 3 كلاب داخل منزلها، وذلك السبب الرئيسي في حدوث تلك الأزمة الصحية، موضحة بأن كلبها قام بأفعال غير متوقعة لتفزع من الموقف وتندفع نحوه لتصاب بإلتواء بقدميها وتسقط أرضاً علي وجهها.

وأضافت فريدة سيف النصر في حديثها عن مدى تأثير الإصابات بجسدها نتيجة الحسد التي تتعرض له، قائلة: "جالي خلع وورم في صباعي، وجزع في المفصل الثاني، وركبتي "اتفشفشت" بس باخد علاجات ليها، دا غير الكدمات الكبيرة في جميع أنحاء جسمي".

فريدة سيف النصر

من ناحية أخري، كشفت الفنانة فريدة سيف النصر مؤخراً، عن إصابتها بجرح في يدها، طالبة من جمهورها بالدعاء لها بعد إصاباتها المتكررة خلال الفترة الماضية بسبب تعرضها للحسد من إحدى جيرانها، على حد قولها.

شاركت فريدة سيف النصر متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "يعني أقول إيه شوفوا كف إيدي والحتة اللي بينتحروا منها قطعولي إيدي من عندها بس أنا مش عايزة انتحر، أنا والله ما فاهمة".

أوضحت فريدة سيف النصر أنها أصيبت بجرح في يدها بسبب الحسد، قائلة: الحاسدة جارتي وأنا متلخبطة برد على حفيدتي، "يعني بالعقل حد هايمسك إيدي ويقطعهالي.. والله ما دخلت بيتها هي معدية وأنا بحاسب السوبر ماركت وبصت الناحية التانية هي عرفت خلاص من البوست الأول، وأدي التانية خايفة من التالتة بقى أكون عزلت أحسن برضه".

آخر أعمال فريدة سيف النصر

ومن جهة أخرى، حققت الفنانة فريدة سيف النصر نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل عملة نادرة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023، وتصدرت مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو ريه، ندى موسى، مريم الخشت، جومانا مراد، هشام عاشور، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.