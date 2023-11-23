نشرة التوك شو.. دور مصر في الهدنة بغزة ومفاجأة بشأن سعر السكر

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قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن الصفقة التي وافقت عليها المقاومة في غزة وقوات الاحتلال تشمل الإفراج عن 50 محتجزا لدى المقاومة، مقابل 150 أسيرا لدى قوات الاحتلال.

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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت بضرورة وقف العدوان بشكل كامل وشامل، لأن القيادة ترغب في حقن الدماء، ولا أحد يثق في الالتزامات والتعهدات الإسرائيلية سواء في الماضي أو الآن

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مستشار الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي قد يتفاقم بعد انتهاء الهدنة وتبادل الأسرى



طالب الإعلامي خالد أبو بكر، بضرورة التفكير فيما حدث خلال الأسابيع الماضية، بواقعية ونظرة شاملة، مضيفًا:" كل واحد يكون قناعاته.. والقضية الفلسطينية تشهد تعاطفا عالميا كبير الفترة الأخيرة، وموضوع غزة سيطول والهدنة نفس".

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خالد أبو بكر: غدا مشهد تاريخي لدخول قافلات المساعدات لغزة (فيديو)



قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة ليست شريكا في جهود مصر وقطر لإقرار هدنة بغزة بل هي طرف، لافتا إلى أن المفاوضات كانت بين مصر وقطر في مواجهة أمريكا وإسرائيل إذ أنها طرف وشريك في مواجهة الشعب الفلسطيني.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامستشار الرئيس الفلسطيني يكشف دور مصر وقطر في مفاوضات الهدنة (فيديو)



قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من اي خلل او تغير، ويوجد بها السكر بسعر ١٢.٦٠ جنيه

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالتموين تكشف تفاصيل انخفاض سعر السكر إلى 27 جنيها للكيلو (فيديو)





قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قطاع غزة يتعرض لتطهير عرقى تمارسه إسرائيل منذ 7 أكتوبر ولا يتوافر أي مقومات معيشية بقطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالصحة الفلسطينية تشكر مصر وقطرعلى جهودهما في الوصول لهدنة بغزة (فيديو)



قال اللواء سمير فرج المفكر العسكري والإستراتيجي، إن أكبر الخاسرين من هذا الاتفاق نتنياهو لأنه حتى الآن لم يحقق الجيش الإسرائيلي أي إنجاز أو نجاح على الأرض لم يحرر الرهائن ولم يقض على حماس واضطر إلى قبول هدنة وتبادل الرهائن.

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سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أي انتصار عسكري في غزة



قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه لم يحدث في تاريخ مصر ما يحدث في مشروع توشكى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو رفع المياه من خلال أنابيب.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنانقيب الزراعيين: إنتاج مليون طن قمح من مشروع توشكى قريبا (فيديو)

