مستشار الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي قد يتفاقم بعد انتهاء الهدنة وتبادل الأسرى

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت بضرورة وقف العدوان بشكل كامل وشامل، لأن القيادة ترغب في حقن الدماء، ولا أحد يثق في الالتزامات والتعهدات الإسرائيلية سواء في الماضي أو الآن، في ضوء ما يعلنون عنه من نوايا مبيتة شيطانية الهدف منها هي التهجير للشعب الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية.

يجب ألا يكون هناك اطمئنان لتعهدات الصهاينة أو التزماته

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء اليوم أن إسرائيل اعتادت على نبذ العهود التي تتحدث عنها، وهذا أمر مذكور في القرآن، وسبق وأن فعلوه في العديد من الاتفاقيات الماضية، ويجب ألا يكون هناك اطمئنان لتعهدات الصهاينة أو التزماتهم، وأن يظل الحذر هو الأساس، مع الاطمئنان للموقف الفلسطيني، والعدوان ربما يتفاقم أكثر بعد صفقة تبادل الأسرى وانتهاء الهدنة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نتنياهو في تصريحات سابقة في أواخر عام 2019 تحدث عن وجوب إعادة احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وما يحدث اليوم هو ترجمة حقيقية لتلك التصريحات العدوانية التي صدرت عن نتنياهو شخصيا، حينما كان رئيس الوزراء قبل الانتخابات الأخيرة، وقد عاد للاستمرار في مخططته الشيطاني.

وطالب النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأن يكف أعداء مصر ألسنتهم عنها والمزايدة على دورها في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقًا لمحددات وثوابت الدولة وأمنها القومي.

ثمَّنَ الدكتور أيمن محسب، فى تصريحات له جهود مصر المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بين إسرائيل وحماس، إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ووقف التوغل العسكرى داخل القطاع.

أوضح عضو مجلس النواب، أنه الاتفاق يعد بداية حقيقية لخفض التصعيد الجاري داخل قطاع غزة، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي، يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسر.

قال محسب: “إن اتفاق الهدنة يأتي تتويجًّا للجهود المصرية المبذولة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، للتصدى إلى آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع”، مؤكدًا أن الاتفاق يسمح بإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

لفت النائب أيمن محسب، إلى أن هذا الدور في إطار ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في ملف الوساطة بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية، وانحيازها الدائم إلى الحق الفلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة كباقي شعوب العالم.