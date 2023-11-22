مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف دور مصر وقطر في مفاوضات الهدنة (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة ليست شريكا في جهود مصر وقطر لإقرار هدنة بغزة بل هي طرف، لافتا إلى أن المفاوضات كانت بين مصر وقطر في مواجهة أمريكا وإسرائيل إذ أنها طرف وشريك في مواجهة الشعب الفلسطيني.

القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهود من شأنها حقن الدم الفلسطيني

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم ،أن القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهود من شأنها حقن الدم الفلسطيني، مؤكدا أن ما تسعى له القيادة الفلسطينية من خلال الجهود الدبلوماسية الخاصة، والدبلوماسية العربية الإسلامية هو العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن كل ما تفعله إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية غير مجدي، والشعب الفلسطيني باقي والأرض الفلسطينية باقية، والدولة الفلسطينية ستقوم رغم أنف الإرهابي نتنياهو، ومستمرون في الجهاد لحماية أراضينا والدفاع عنها.