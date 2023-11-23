نقيب الزراعيين: إنتاج مليون طن قمح من مشروع توشكى قريبا (فيديو)

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه لم يحدث في تاريخ مصر ما يحدث في مشروع توشكى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو رفع المياه من خلال أنابيب.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنتاج مليون طن من القمح من مشروع توشكى القومي، لافتا إلى أن مليون طن قمح من توشكى يساوي 18 مليار جنيه، إذ أنه سيوفر على الدولة المصرية 18 مليار جنيه إضافية كان سيتم استيرادهم.

إنتاج مليون طن من القمح تساعد كثيرا في تعزيز الأمن الغذائي المصري

وتابع: "يجب على الرأي العام المصري رؤية المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية والحكومة من أجل توفير الأمن الغذائي، خاصة من مشروع توشكى، مشيرا إلى أن إنتاج مليون طن من القمح من داخل المشروعات ومن داخل الحدود المصرية تساعد كثيرا في تعزيز الأمن الغذائي المصري.

وتابع نقيب الزراعيين، أن زيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة أمر هام للغاية من أجل تأمين الأمن الغذائي المصري، موضحا أنه خلال زيارته لشمال سيناء اطلع على المشاريع الزراعية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت العديد من المشاريع التي تساعد في تعزيز الأمن الغذائي المصري في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأردف: "مصر عملت على توطين صناعة أجهزة الري، وهي ما تساعد في تعزيز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة داخل مصر، فضلا عن تقليل الاستيراد واستخدام العملة الدولارية.