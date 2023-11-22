الصحة الفلسطينية تشكر مصر وقطرعلى جهودهما في الوصول لهدنة بغزة (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قطاع غزة يتعرض لتطهير عرقى تمارسه إسرائيل منذ 7 أكتوبر ولا يتوافر أي مقومات معيشية بقطاع غزة.

القصف الاسرائيلى المتواصل على قطاع غزة تسبب فى إبادة عائلات كاملة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دى ام سى” المذاع على فضائية “دى ام سى” مساء اليوم الأربعاء ، أن القصف الاسرائيلى المتواصل على قطاع غزة تسبب فى إبادة عائلات كاملة ونزوح الكثير من الفلسطينيين من شمال غزة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه توجد 65 جثة فى ساحة المستشفى الإندونيسى لم يتم الوصول لها بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل.

ووجه أشرف القدرة الشكر والتقدير للدولة الممصر وقطر على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الأيام السابقة للوصول لهدنة إنسانية لمدة 4 أيام، مؤكدا أن القطاع الصحى سيكون المستفيد الأكبر، إذا ما تم زيادة المساعدات الطبية للقطاعات.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.