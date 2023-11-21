لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في مران اليوم الخميس ‏

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنح خماسي الفريق وهم: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد.

وطالب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخماسي بضرورة الانتظام في مران الفريق يوم الخميس المقبل.‏

وكان خماسي الأهلي قد شارك مع المنتخب، فقد خاض الفراعنة مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة الإفريقية المقبلة أمام ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة ‏الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، والتي جمعت بين لاعبي الفريق الأول مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما. ‏