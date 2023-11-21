لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في مران اليوم الخميس
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنح خماسي الفريق وهم: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، الذين شاركوا مع المنتخب الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد.
وطالب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخماسي بضرورة الانتظام في مران الفريق يوم الخميس المقبل.
وكان خماسي الأهلي قد شارك مع المنتخب، فقد خاض الفراعنة مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة الإفريقية المقبلة أمام ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الفريق قد خاض مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، والتي جمعت بين لاعبي الفريق الأول مدعومين ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل مواجهة ميدياما.