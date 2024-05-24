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غارات إسرائيلية غير مسبوقة على رفح.. بعد قرار العدل الدولية
الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. محكمة العدل الدولية: على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين

بوابة الوفد الإلكترونية

 انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في طلب وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقال رئيس محكمة العدل الدولية: ننظر اليوم في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة بطلب من جنوب أفريقيا.

 وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان، وعلى إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين.

 وأشار إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، لافتًا إلى أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرًا وأدى لموجة نزوح أخرى.

 

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