ظهور ثلاثي الزمالك المغضوب عليهم في ميت عقبة

ظهر ثلاثي الزمالك محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح في مقر نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، بعد الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وكان الثلاثي قد خضعوا للتحقيق خلال الفترة الماضية بفرمان من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، بعدما قاموا بترك معسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة زد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الزمالك هزيمة من نظيره زد بهدفين مقابل هدف، مما جعل هناك حالة من الغضب الجماهيري مما فعله الثلاثي.

وتواجد مصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد صبحي في النادي اليوم من أجل الالتزام بتعليمات مجلس الإدارة بضرورة التدريب في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" لمدة ساعة يوميًا.

وغادر الثلاثي مقر النادي عقب انتهاء الوحدة التدريبية، حيث يبحثون عن ضرورة التدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر خلال اجتماعه بعرض الثلاثي للبيع، مما جعل هناك حالة من السعادة وسط الجماهير البيضاء.