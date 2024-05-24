الأهلي يتوج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك
توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المحترفين عن الموسم الحالى، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الثالثة بنتيجة 27 - 21.
ونجح فريق نادي الزمالك فى التقدم على نظيره الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بنتيجة 9/10 في الشوط الأول من المباراة التى اقيمت بينهما حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ولكن لم يستكع الابيض الحفاظ على التقدم ليعود الاهلى ويقلب نتيجة اللقاء ويحسم اللقب.
وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك حقق فوزًا مهمًا على نظيره الأهلي بنتيجة (29-25)، في الجولة الثانية من سلسلة لقاءات البلاي أوف لحسم بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2023 /2024.
بفوز الزمالك يعادل نتيجة لقاءات الدور النهائي بنتيجة (1-1)، ويلجأ الفريقان لمباراة فاصلة تقام اليوم الجمعة لحسم هوية بطل دوري المحترفين.
وكان الزمالك خسر مباراته الأولى أمام الأهلي بنتيجة (25-26)، قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة اليوم ليتأجل حسم اللقب إلى مواجهة فاصلة تقام يوم الجمعة.
واستطاع الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة الأولى ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما نجح الزمالك في الفوز على الأهلي في ثاني مواجهات نهائي دوري المحترفين، بنتيجة 29-25.
وكان الاتحاد المصري لكرة اليد استقر على أيام 17 و21 و24 موعدًا لمباريات “بلاي أوف” لنهائي دورى المحترفين للرجال للموسم المحلي 2023 2024 بين الأهلي والزمالك.