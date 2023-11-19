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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجزائر تهزم موزمبيق في تصفيات كأس العالم

الجزائر
الجزائر

فاز منتخب الجزائر على موزمبيق بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب دو زيمبيتو.
 

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تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام موزمبيق

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موعد مباراة الجزائر وموزمبيق بتصفيات كأس العالم


أحرز فارس شعيبي الهدف الأول في الدقيقة 69 قبل أن يسجل رامز زروقي الثاني في الدقيقة 80، ليحقق محاربي الصحراء الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على الصومال في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.

رفع منتخب الجزائر رصيده إلى  6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة فيما يحتل موزمبيق المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

الجدير بالذكر أن المنتخب الغيني أشعل المجموعة بشكل مبكر، حيث حققت الفوزعلى أوغندا بنتيجة 1/0، لتتساوى في الرصيد مع الجزائر وموزمبيق في صدارة الترتيب بـ 3 نقاط لكل منتخب.
 

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