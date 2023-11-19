الجزائر تهزم موزمبيق في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب الجزائر على موزمبيق بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب دو زيمبيتو.





أحرز فارس شعيبي الهدف الأول في الدقيقة 69 قبل أن يسجل رامز زروقي الثاني في الدقيقة 80، ليحقق محاربي الصحراء الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على الصومال في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.



رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة فيما يحتل موزمبيق المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

الجدير بالذكر أن المنتخب الغيني أشعل المجموعة بشكل مبكر، حيث حققت الفوزعلى أوغندا بنتيجة 1/0، لتتساوى في الرصيد مع الجزائر وموزمبيق في صدارة الترتيب بـ 3 نقاط لكل منتخب.

