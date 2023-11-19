عاجل.. تشكيل المنتخب الوطني أمام سيراليون في ثاني جولات تصفيات المونديال

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة سيراليون، التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بدولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.





وجاء تشكيل المنتخب في اللقاء كما يلي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وحقق المنتخب الوطني انتصارًا عريضًا على جيبوتي في أولى الجولات بسداسية من دون رد.

تأتي مواعيد مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال اليوم كما يلي:

بوروندي ضد الجابون، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

موزمبيق ضد الجزائر، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC SPORTS وتحديدًأ 1HD و5HD".

زمبابوي ضد نيجيريا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

سيراليون ضد مصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات " ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD".

السودان ضد جمهورية الكونغو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC Extra 1 HD".