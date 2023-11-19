يبحث جمال بلماضي، المدير الفني لـ المنتخب الجزائري، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم الأحد، والتي ستكون أمام موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز على نظيره الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من التصفيات، ليدخل مواجهة اليوم بكل تفاؤل لتحقيق الفوز.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام موزمبيق

حراس المرمى: وهاب رايس مبولحي.

الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري، عيسى ماندي.

خط الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، رياض محرز، إسلام سليماني.

موعد مباراة موزمبيق والجزائر والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة موزمبيق والجزائر في الثالثة من عصر اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب دو زيمبيتو، معقل المنتخب الموزمبيقي، والتي ستكون قوية.

وتُذاع قناة "SSC1 HD" مواجهة موزمبيق أمام الجزائر، حيث حصلت على الحقوق الحصرية لبث التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأبدى بلماضي شكواه من ضيق الوقت في لعب المباريات، حيث سافر المنتخب الجزائري لمدة 10 ساعات متواصلة، حيث يلعب بعدها بساعات، مما يجعل هناك حالة من الإرهاق بالنسبة لمحاربي الصحراء.

الجدير بالذكر أن المنتخب الغيني أشعل المجموعة بشكل مبكر، حيث حققت الفوزعلى أوغندا بنتيجة 1/0، لتتساوى في الرصيد مع الجزائر وموزمبيق في صدارة الترتيب بـ 3 نقاط لكل منتخب.