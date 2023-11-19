الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الجزائر وموزمبيق بتصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

يستعد الجمهور الجزائري لمواجهة قوية أمام موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

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موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

وترغب كتيبة المدرب الجزائري جمال بلماضي في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم أمام موزمبيق، وذلك للانفراد بصدارة المجموعة، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على الصومال بنتيجة 3/1.

وكانت غينيا قد أشعلت المجموعة بشكل مبكر، حيث حققت الفوزعلى أوغندا بنتيجة 1/0، لتتساوى في الرصيد مع الجزائر وموزمبيق في صدارة الترتيب بـ 3 نقاط لكل منتخب.

موزمبيق والجزائر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة موزمبيق أمام الجزائر في الثالثة من عصر اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب دو زيمبيتو، معقل المنتخب الموزمبيقي، حيث من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة.

وتٌنقل المباراة عبر قناة "SSC1 HD"، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الجدير بالذكر أن بلماضي اشتكى من تلاحم المباريات بالنسبة للمنتخب الجزائري، حيث سافر الفريق لمدة 10 ساعات الخميس الماضي، حيث يلعب بعدها بساعات، مما يجعل هناك حالة من الإرهاق بالنسبة لمحاربي الصحراء.

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