الفلاحين: صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية بالأسعار المدعومة

رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية.

تشجيعًا للمزراعين، بعد إعلانها صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية خارج الزمام بالأسعار المدعومة من الدولة، وذلك من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، بجميع المحافظات.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إنه تقرر صرف الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات بعد مناشدات النقابة المستمرة بضرورة صرف الأسمدة، حيث استجابت الوزارة لصرفها بالكامل وبالأسعار المدعمة، مضيفًا أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وأضاف أمين عام الفلاحين، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مشيرًا إلى أن هناك غرفًا مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كل المحافظات.

أوضح "أبواللوز"، أنه يتم صرف جميع حصص الأسمدة المتوفرة بالجمعيات من خلال 6400 جمعية "إصلاح، ائتمان، استصلاح" بالمعاينة على الطبيعة من خلال اللجان المشكلة من قبل وزارة الزراعة، مضيفًا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنوياً بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.