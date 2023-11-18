خبير يكشف السر في القفزات المستمرة للدولار

سعر الدولار الآن…. كشف الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر جاء لعدة عوامل وأسباب، من بينها العرض والطلب الذى يتحكم في سعر العملات في السوق السوداء العرض والطلب ، فإذا كان هناك طلب قوي على الدولار ومعروض بشكل محدود.

وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أنه من المرجح أن يزيد سعر الدولار في السوق السوداء، أيضا القيود النقدية قد تفرض الحكومة قيودا على تحويل العملات أو سحب النقود من البنوك، مما يدفع بعض الأفراد والشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية،مما يزيد من الطلب على الدولار في السوق السوداء ويؤثر في سعره كذلك التوترات السائدة فى المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

سعر الدولار في السوق السوداء

وتابع أنه تؤثر العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على سعر الدولار في السوق السوداء، قد يزيد الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة سعره في السوق السوداء، مدى ارتفاع معدل التضخم عندما يواجه الاقتصاد التضخم، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تراجع قوة العملة المحلية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار، في السوق السوداء، السياسات النقدية والمالية حيث تؤثر السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة في مصر على سعر الدولار في السوق السوداء ، حيث تتخذ الحكومة قرارات بشأن تحرير سعر الصرف أو تقليص الاحتياطي النقدي، وهذه القرارات يمكن أن تؤثر على توقعات السوق وبالتالي على سعر الدولار.

الدولار

وأشار الى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع والمنتجات الأجنبية وبالتالى إذا زاد سعر الدولار في السوق السوداء، فإنه يزيد من تكاليف الاستيراد، وهذا ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات المحلية ويؤدي إلى زيادة التضخم، الاستقرار السياسي والأمني حيث تلعب الاستقرار السياسي والأمني دورا هاما في تشكيل توقعات السوق وسعر الدولار في السوق السوداء، إذا كانت هناك عدم استقرار سياسي في المنطقة أو توترات أمنية، فقد يكون هناك تدفق للأموال خارج البلاد وتراجع في الثقة بالاقتصاد المحلي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، كذلك العوامل العالمية تأثر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر أيضا بالعوامل العالمية، خاصة مع تعرض الاقتصادات العالمية لأزمات مالية أو اقتصادية، فقد يكون هناك تدفق للأموال إلى الأصول الدولارية كملاذ آمن، مما يزيد من الطلب على الدولار ويؤثر في سعره في السوق السوداء.

التغيرات في سياسة تحويل العملات

وأكد على أن التغيرات في سياسة تحويل العملات تؤثر أيضا حيث تلك التغيرات في السياسة النقدية أو الاقتصادية المتعلقة بتحويل العملات قد تؤثر على سعر الدولار في السوق السوداء، وبالتالى تؤثر السوق السوداء فى الارتفاع العشوائى للسلع الاستراتيجية نتيجة الارتفاع العشوائى لسعر صرف الدولار فى السوق.

الدولار

استقر سعر الدولار اليوم السبت 18-11-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.