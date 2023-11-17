تمكنت مباحث تموين جنوب سيناء من القبض على وكيل الشركة الشرقيه للدخان بجنوب سيناء القبض على وكيل شرقية للدخان بجنوب سيناء بتهم احتكار سلع استراتيجية وهدر المال العام.

تم القبض على وكيل شرقية للدخان، ويدعى ع.ع.م ، بتهمة استغلال السوق السوداء وهدر المال العام. الحادث وقع في إطار محضر رقم 9182 جنح أول شرم الشيخ، وقد تم الكشف عن ممارسات غير قانونية تدين الوكيل في استغلال حصته المخصصة من السجائر.

**تفاصيل التحقيق:**

وفقًا للمحضر رقم 9182، تبين أن الوكيل يستغل معارفه لبيع حصته في السوق السوداء، محققًا أرباحًا فاحشة على حساب المواطنين. السجائر، كسلعة أساسية، تعتبر مستلزمًا أساسيًا للمواطنين، ويتم رفع الأسعار بشكل غير قانوني، حيث بلغ سعر السجائر 60 جنيهًا، بينما السعر الرسمي 27 جنيهًا.

**العمليات الرقابية:**

في إطار الحملة، تم ضبط 25 كرتونة مخزنة للبيع بأسعار تجاوزت السعر القانوني، مكشوفًا لاختراق نظام التموين. هذا يفتح باب التساؤلات حول دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في حماية المواطنيين

**نتيجة التحقيق:**

تظل التحقيقات جارية، والشائعات حول تورط شركاء في وزارة التموين تحتاج إلى التحقق. المقربون من عاشور يصفون هذه الادعاءات بأنها مجرد شائعات. يستمر التحقيق لتحديد صحة هذه الادعاءات وتحديد مدى تورط أي فرد أو جهة.

**الختام:**

تعتبر هذه الفضيحة دافعًا لتحسين الرقابة وتعزيز الشفافية. المواطنون ينتظرون نتائج التحقيقات لمساءلة المتورطين وتحقيق العدالة. ستظل صحيفتنا ملتزمة بتغطية التطورات

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