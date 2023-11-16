"الزراعة" تواصل متابعة استغلال أصولها في النوبارية

تفقد الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، مبني نادي الخريجين بالنوبارية التابع لقطاع استصلاح الأراضي ومبنى الإرشاد الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لجميع الوحدات والأصول المملوكة للوزارة.

الاستغلال الاقتصادي

ومن جهته قال صالح، ان ذلك يأتي بهدف الوقوف علي حسن سير العمل بانتظام واستغلال جميع الاصول المملوكه للوزاره الاستغلال الاقتصادي العادل بما يحقق اكبر استفاده تتناسب مع مكانتها ومميزاتها.

وأكد صالح علي ضرورة وسرعة الاستفاده من تلك الاصول بما يحقق الاستفاده القصوي منها، واستغلالها الاستغلال الاقتصادي المناسب، مشيرا الى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، بحيث لن يترك اي اصل دون استغلال، مع استمرار تلك المتابعات لجميع الوحدات التابعه لتحقيق الهدف المنشود.