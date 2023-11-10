بالإنفوجراف والفيديو| "الزراعة في أسبوع" نشرة الحصاد رقم ١٦٨ لأنشطة الوزارة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٦٨ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣ وحتى ٩ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج.

وخلال هذا الأسبوع عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووكيل أول محافظ البنك المركزي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما وافق مجلس الوزراء، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

بينما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مسعود جارالله رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للامن الغذائي، وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الإسلامية لتحقيق الامن الغذائي للدول الأعضاء، كما استقبل أيضا وزير خارجية فنزويلا "إيفان خيل"، وبحث معه آفاق التعاون الثنائي الزراعي المشترك بين البلدين في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي والبحوث التطبيقية، كذلك عقد "القصير" لقاء مع وزير المصايد السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الاستوائية "فرانشيسكو كاتالان"، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

فيما شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية، مجانية لدعم صغار مربي الثروة الحيوانية بمحافظة المنيا، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 4400 رأس ماشية مجانا وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن قافلة اخرى، في محافظة أسوان حيث تم فحص وعلاج أكثر من 4000 رأس ماشية لصغار المربين.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 12 منفذ متحرك، بمحافظات: القاهره، القليوبيه، الجيزه، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، الغربية المنوفية، والدقهلية، وذلك في غطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما استعرض مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجربة مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز، وذلك خلال فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، كذلك نفذ قافلة تنموية زراعية في نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حيث اشتملت على أنشطة متعددة لدعم أهالى هذه المناطق، وذلك بتنفيذ قافلة زراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، كما نظم ورشة عمل مجتمعية بتجمع بغداد بمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء؛ لتدريب المنتفعين والمزارعين من أبناء سيناء والوادي على كيفية الإدارة المثلي لأراضي التجمعات الزراعية بسيناء.



وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الحادي عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر نوفمبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: كلمة من قلب الديوان، كذلك اجتاز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الاعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الثامن والعشرون على التوالي، كما انتهى المعمل من تدريب الدفعة الثانية من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوي"، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 6000 عينة.

كما استضافت مصر ورشة العمل الإقليمية لتنفيذ محاكاة للاستعداد والاستجابة لطوارئ وتفشيات الجراد الصحراوي بقاعدة جراد سفاجا بساحل البحر الاحمر خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر الجاري، كذلك قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بجولة ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد؛ للاطمئنان على توزيع تقاوى القمح الجيدة المعتمدة وتوافرها بمنافذ البيع التابعة للوزارة.

فيما كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أنه تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مليون و ٥٦ ألف طن، بإجمالي عدد عينات ٤١٠٢٠ عينة، كما أطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادى الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي، وماجد بولس المسؤول التنفيذي للمبادرة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.