حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

أعلن حزب الله اللبناني، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإحبارية” في نبأ عاجل.

وذكرت القناة أن جيش الاحتلال اعترض الصاروخ.

وأكد حزب الله في بيانه : "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

صاروخ مُضاد للدبابات من حزب الله يُصيب 3 إسرائيليين





وفي سياق آخر، أُصيب 3 إسرائيليين، في هجوم صاروخي موجه مُضاد للدبابات أطلقه حزب الله على منطقة بالقرب من المنارة الحدودية مع لبنان، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن ظروفهم الصحية ليست معروفة.

وأشارت إلى أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن أكثر من 10 هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على شمال إسرائيل يوم الجمعة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران، وأن طائرات مقاتلة قصفت مواقع لحزب الله.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أسقطوا طائرة بدون طيار يشتبه في أنها محملة بالمتفجرات، بعد أن عبرت الحدود من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من ميتولا على بعد 6 كم (3.7 ميل) عن الحدود مع لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.