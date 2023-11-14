الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله اللبناني يعلن استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية

استهداف عدد من المواقع
استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية

 أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية، ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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 وقال حزب الله، في بيان، اليوم الثلاثاء: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة».

 وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به.

  وأضافت أن حزب الله أعلن أيضًا عن استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

 ولليوم الـ39 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

 وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

 وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

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