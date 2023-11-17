حزب الله اللبناني يقصف موقعين إسرائيليين ويُحقق إصابات مُؤكدة

أعلن "حزب الله اللبناني"، استهداف موقعين للقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.

وقال الحزب في بيان أول "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 17 نوفمبر موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة".

وأضاف في بيان ثان أن "المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 03:00 من بعد ظهر الجمعة تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب.

وأكد حزب الله وقوع إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.