السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الوزراء: أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت غزة كانت من مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت إلى غزة من مصر، والثلث الأخير من باقي شعوب العالم، وهذا رد فعل تلقائي من الدولة والشعب تجاه الأشقاء، لافتًا إلى أن القافلة التي ستنطلق اليوم، تتضمن كل ما يحتاجه أهالي القطاع.

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دعم فلسطين

وأضاف “مدبولي” خلال إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم أهالي غزة، عرضتها قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن القافلة ستنطلق فورًا إلى القطاع، ومصر لن نتأخر عن دعم فلسطين، كما تستقبل مصر الجرحى والمصابين لتقديم العلاج لهم، منوهًا أن النظر إلى القضايا بمعايير مزدوجة يجب أن ننتبه له.

إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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