السعودية تُحذّر مُجددًا من كارثة إنسانية في قطاع غزة

صرح نائب وزير الخارجية السعودي، "وليد الخريجي"، بأن استمرار حرب غزة وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية شديدة لا مُبرر لها ويُهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

وأكد "وليد الخريجي"، خلال فعاليات حوار المنامة، أننا نُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإعادة إحياء جهود السلام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، إن اقتحام مجمع الشفاء وقصف المستشفى الأردني بغزة انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية السعودية على ضرورة تفعيل آلية المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.

كما وأعربت عن إدانت ورفض المملكة الشديدين للاقتحام الإسرائيلي لمجمع الشفاء.

وأشارت إلى أنه يجب محاسبة إسرائيل على الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد المدنيين.

الاحتلال الإسرائيلي يُطالب بإخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

طالبت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بإخلاء مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة خلال ساعة واحدة فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأمرت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت بإخلاء مستشفى الشفاء في الساعة القادمة.

وقال صحفيون إن الاتصال جاء بمدير المستشفى محمد أبو سلمية ليوجهوه بالتأكد من "إجلاء المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، والتحرك سيرًا على الأقدام نحو الواجهة البحرية".

يأتي ذلك، فيما حذر وزير الخارجية الأردني من أن الأردن ستفعل "كل ما يلزم لوقف" تهجير الفلسطينيين.