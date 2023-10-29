الأحد 29 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاحتلال يوقف خطط غزو واسع النطاق في غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكد مسؤولون أمريكيون، أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف خطط غزو واسع النطاق لقطاع غزة واستبداله بتوغلات برية محدودة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

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المقاومة تقصف قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 8 آلاف شهيد

توغلت قوات جيش الاحتلال، الجمعة، في وسط قطاع غزة ونفذت خلال الليل عملية محددة الهدف، بدعم من طائرات مقاتلة ومسيرات، على أهداف لحركة حماس.

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة إكس، إن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع دون تكبد إصابات.

 وبموازاة هذه العملية البرية، جرى قصف أهداف لحماس في وسط القطاع وعلى امتداده، بحسب البيان.

 وأوضح، أن عملية التوغل شملت قوات مشاة ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات مسيرة من دون طيار ومروحيات قتالي تابعة للجيش.

 وأضاف، أنه كجزء من عملية التوغل، شنَّت طائرات غارات على أهداف قال إنها تابعة لحركة «حماس» في حي الشجاعية وفي أنحاء القطاع.

 وجاء في البيان أنه تم تدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومراكز قيادة لحماس، كما تم قتل عدد من عناصر الحركة.

 

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