محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية، بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، والجاري تنفيذه بطول ٢.٥ كم، وذلك في إطار خطة الدولة بتطوير ورفع كفاءة العديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.



وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته، المواقف الحضارية وساحات الانتظار، التي تم إنشاؤها أعلى المنطقة المغطاة على مساحة ٦٥٠م وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المواقف ستسهم في إحداث طفرة تنموية وانطلاقة حضارية من خلال القضاء على المواقف العشوائية، وتخدم حركة تنقل المواطنين المقيمين بالمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



كما عاين محافظ الجيزة مجمع الخدمات الحضاري، المقام على مساحة ٨٧٠م، ويضم عدد ٢٠ بارتيشن لمطاعم ومحال تجارية حضارية، ونقاط خدمية للقاطنين بالمنطقة، إلى جانب توفير أماكن للجلوس ودورات مياه حضارية، وساحة انتظار تستوعب حوالي ٢٠٠ سيارة لخدمة المترددين عليها.

ووجه محافظ الجيزة، خلال جولته، بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها مع تخصيص أماكن انتظار أسفل الطريق الدائري لخدمة قاطني المنطقة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توصيل المرافق العامة للاستفادة من المشروع في أسرع وقت ممكن.



وشدد محافظ الجيزة على الشركة المسئولة عن أعمال رصف وتطوير الطريق الموازي لترعة المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلف بها وبالمواصفات والمعايير الفنية وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



كما وجه مديرية الطرق بضرورة مراعاة أماكن الدورانات عند تطوير طريق الخدمة للتيسير على قائدي المركبات عند عبور كباري الشيشيني وفلفلة الموجودة أعلى ترعة محور المريوطية.

كما شدد محافظ الجيزة على مسئولي شركة الكهرباء على سرعة الانتهاء من أعمال كابلات الكهرباء المتبقية بالقطاعات الجاري تطويرها حتى يتسني للشركات المنفذة إنجاز الأعمال المكلفين بها طبقًا للجدول الزمني المحدد.



كما شدد المحافظ على سرعة رفع نواتج مخلفات الرتش الموجودة بمواقع الأعمال أولًا بأول حتى لا تتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته، إلى آراء ومقترحات عدد المواطنين من قاطني المنطقة في أعمال التطوير الجارية، وأشادوا بالنقلة النوعية والحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق، والمهندس خالد عبدالحميد، مدير عام صرف شمال الجيزة، والأستاذ محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، والأستاذ طه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، والأستاذ أشرف تامر، رئيس حي الطالبية، والأستاذ شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل.