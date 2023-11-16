أبرزها أن يجتاز الاختبارات بنجاح .. 5 شروط حددتها هيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد

تصدرت هيئة قضايا الدولة محركات البحث بعد إعلانها عن قبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، يأتي ذلك تزامنًا مع حلول اليوم الخميس، أخر موعد لسحب ملفات التقديم من مقر نادى مستشاري قضايا الدولة الموجود بشارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، مقابل مبلغ 1200 جنيه.

وترصد “ بوابة الوفد” في السطور التالية شروط التقديم في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

ألا يزيد عمره على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وأشارت هيئة قضايا الدولة في بيانها على أن تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

وأكدت على أن يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.