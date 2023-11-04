السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأوراق المطلوبة للتقديم بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .. تبدأ اليوم

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

وظائف هيئة قضايا الدولة.. يبدأ سحب الملفات للتقديم بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023 اليوم السبت والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة قضايا الدولة.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الأوراق المطلوبة للتقديم بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة:

صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه

صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

أصل إيصال دفع مقابل الملف

كما تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت 11 نوفمبر إلى 23 نوفمبر

الشروط المطلوبة 

ألا يقل تقدير المُتقدم التراكمي عن جيد

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان

اجتياز الاختبارات كافة التي تجرى له في هذا الشأن بنجاح

توافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة

إثبات اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة

كما تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

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