أماكن سحب ملف التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 2023.. أخر موعد اليوم

حددت هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، أخر موعد لسحب ملفات التقديم لقبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وكان قد بدأ سحب ملفات التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، مقابل مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

كما حددت هيئة قضايا الدولة مجموعة من الشروط العامة والمنصوص عليها قانونًا للراغب في التقديم على وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 والتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

ألا يزيد عمره على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

وأشارت هيئة قضايا الدولة في بيانها على أن تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

وأكدت على أن يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.