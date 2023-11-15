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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف أطباء الأسنان بجامعة عين شمس.. الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخاصة بأطباء الأسنان دفعة 2019-2020، وذلك عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مد هذه المدة إلى خمس سنوات بحد أقصى.

الأوراق المطلوبة:

  • الموقف من التجنيد للذكور
  • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية
  • موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان
  • صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس
  • شهادة التخرج أصل
  • شهادة الامتياز
  • تصريح مزاولة المهنة
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كيفية التقديم:

يتم التقدم للوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر 2023 إلى 26 نوفمبر 2023.

الشروط الواجب توافرها:

  • ألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه إلى وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو مازال يعمل بها و استقال منها.
  • أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
  • أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل من دفعة 2019-2020.
  • أن يكون مصري الجنسية.
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