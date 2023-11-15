وظائف أطباء الأسنان بجامعة عين شمس.. الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم
أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخاصة بأطباء الأسنان دفعة 2019-2020، وذلك عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مد هذه المدة إلى خمس سنوات بحد أقصى.
الأوراق المطلوبة:
- الموقف من التجنيد للذكور
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية
- موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان
- صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس
- شهادة التخرج أصل
- شهادة الامتياز
- تصريح مزاولة المهنة
كيفية التقديم:
يتم التقدم للوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر 2023 إلى 26 نوفمبر 2023.
الشروط الواجب توافرها:
- ألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه إلى وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو مازال يعمل بها و استقال منها.
- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.
- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل من دفعة 2019-2020.
- أن يكون مصري الجنسية.