وظائف أطباء الأسنان بجامعة عين شمس.. الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخاصة بأطباء الأسنان دفعة 2019-2020، وذلك عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مد هذه المدة إلى خمس سنوات بحد أقصى.

الأوراق المطلوبة:

الموقف من التجنيد للذكور

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية

موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان

صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

شهادة التخرج أصل

شهادة الامتياز

تصريح مزاولة المهنة

كيفية التقديم:

يتم التقدم للوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر 2023 إلى 26 نوفمبر 2023.

الشروط الواجب توافرها: