جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بالمدينة الطبية (صور)

تفقد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس؛ للاطلاع على ماتم من أعمال ووضع خطة للانتهاء وتسليم المشروع.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وإنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، الذي سيخدم الآلاف من المرضى.

ورافقه بالجولة الدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور ياسر مجاهد، مدیر مركز الاستشارات الهندسية واستشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية.

جولة رئيس جامعة عين شمس

كما شارك بالجولة الدكتور حازم الدالي، المستشار الهندسى لعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة رغدة طلال، مدير مستشفى الطوارئ، والنقيب محمود طارق عثمان من الأشغال العسكرية.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بالجهد المبذول للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم والذى يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجهه بسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية مميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.

وأثناء الجولة، استمع رئيس جامعة عين شمس لما قدمه عميد كلية الطب من شرح تفصيلى لتطوير المدينة الطبية بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية، كذلك المراعاة فى التصميم إنشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى وملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالأنشطة الرياضية حيث زادت نسبة المساحات الخضراء إلى 30 في المائة بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.

واشتملت جولة المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين وجارٍ الانتهاء من أعمال الوجهات.

بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من سبعة أدوار والذي يشمل 8 غرف عمليات و150 سرير داخلي و60 سرير رعاية من ضمنهم 20 سرير رعاية سموم، وبالإضافة إلى دور إداري وأكاديمى وقاعات محاضرات وقسم للأشعة مزود بجهازين أشعة مقطعية.

المدينة الطبية في جامعة عين شمس:

جولة رئيس جامعة عين شمس

وجدير بالذكر أن المدينة الطبية في جامعة عين شمس تتضمن ١١ مشروعًا، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش، وكما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة الطبية.

وتتضمن المدينة الطبية في جامعة عين شمس: مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الإکلینیکی، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.

وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة مميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی مميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض.