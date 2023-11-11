معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس الإثنين المقبل

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة فى الفترة من ١٣إلى ١٤ نوفمبر الجارى،حيث يقام الافتتاح في تمام الواحدة ظهراً يوم الاثنين المقبل.

يأتي ذلك برعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ويشارك بالمعرض كليات العلوم ، والهندسة، والبنات ، والزراعة، والتربية النوعية حيث تقدم وحدات الكليات عدد متنوع من منتجاتها الغذائية و مستحضرات التعقيم و الصابون و مشغولات فنيه متنوعة وتقدم كلية الهندسة مجموعة متنوعة من الأثاث المكتبى.



