أزمة الأرز تشتعل من جديد والتموين تنذر المحتكرين بالمحاسبة

عادت أزمة الأرز لتشتعل ثانية بالشارع المصري، عقب التقلبات المستمرة التى تشهدها الأسعار من وثبات متلاحقة بالارتفاع الانخفاض، فضلًا عن ندرة المعروض بالسوق بحسب استغاثات المواطنين على مواقع التواصل.

وشكى العديد من المواطنين على مواقع التواصل من ارتفاع أثمان الأرز فضلًا عن ندرته في وقت معهود عنه أنه موسم الحصاد ويشهد انخفاضًا لأسعار الأرز كل عام.

التموين تنذر محتكري الأرز بالمحاسبة

في هذا السياق كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عن أن الأرز سلعة استراتيجية، والدولة تدخلت لضمان توفرها، مبررًا أن السوق لا تعاني نقصًا في الأرز، وما يحدث هو نتيجة سلوك تجار بغية رفع الأسعار.

ووجه خليل، في تصريحات صحفية تحذيرًا لتجار التجزئة والشركات المنتجة للأرز بأن الوزارة ستلاحقهم، كما أن التخزين لن ينفع بأي شيء لأن الأرز له مدة صلاحية محددة.

من جهته أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الهند بوقف تصدير الأرز سيؤثر على دول أخرى تليها فى الإنتاجية مثل تايلاند وفيتنام وباكستان، والإنتاج العالمى من الأرز الأبيض يصل إلى 505 ملايين طن، بينما يبلغ العجز 8 ملايين طن من الأرز هذا العام.

وأشار النجارى، إلى أن التأثير على السوق المصرية لن يكون كبيراً فى ظل إنتاج سنوي جيد هذا العام من الأرز محليًا يكفي لعامي 2023 و2024، ولكن على الحكومة المصرية وضع تسعير حاكم للأرز يمنع احتكاره أو تخزينه من قبل التجار.

زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للأرز

من جهتها قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإعلان عن استيراد كمية ٢٥٠ ألف طن أرز أبيض؛ لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من ٦ شهور، ومن المتوقع وصولها خلال ٦ أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

أسعار الأرز

وشهدت أسعار الأرز في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير، إذ بلغت أسعار الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلًا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.