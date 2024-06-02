بسبب أغنية.. تفاقم شجار بين عروسين في يوم زفافهما ومتابع: "أكيد مسيطرة"

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يرصد مشاجرة بين عروسين في حفل زفافهما، مما أثار جدلًا واسعًا بين المشاهدين.

شجار حاد بين عروسين ليلة الزفاف

تفاجئ الحاضرون بارتفاع أصوات العروسين بالشجار في يوم زفافهما، ليتضح أن السبب هي أغنية، وتفاقم الشجار، ليبدأ أصدقاء العروسين يبعدونهم عن بعضهم، حتى لا يزداد الأمر سوءً، حيث ظهر في الفيديو أن العريس كان يريد ضرب العروسة.

وتحدثت إحدى الحاضرات لليلة الزفاف عن سبب الشجار بين الـ عروسين موضحة: " في يوم زفافهم، اندلع شجار حاد بين الزوجين بسبب اختلافهما حول الأغنية التي ستعتبر بداية حياتهما المشتركة، وفي الوقت الذي كانت العروس ترغب في أغنية رومانسية وهادئة، كان العريس يفضل أغنية ممتعة ومفعمة بالحيوية".

وقال أحد أصدقاء الـ عروسين : "توترت الأجواء وتصاعدت حدة النقاش بينهما، حتى وصل الأمر إلى حد الصراخ والشجار العنيف وسط هذا الفوضى، حاول الأهل والأصدقاء التدخل لتهدئة الأمور وإيجاد حل وسط يرضي الجانبين، وبعد بعض الوقت، تمكن الزوجين من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأغنية، حيث تم اختيار أغنية تجمع بين الرومانسية والمرح، وتعكس شخصيتيهما المختلفتين.. وبهذا الشكل، تمكن الزوجين من تجاوز هذا الصراع والاستمتاع بيوم زفافهما بسعادة وهناء، وتذكرا هذه اللحظة كنقطة بداية لحياتهما المشتركة."

وأضاف: " وبهذا الشكل، تمكن الزوجين من تجاوز هذا الصراع والاستمتاع بيوم زفافهما بسعادة وهناء، وتذكرا هذه اللحظة كنقطة بداية لحياتهما المشتركة."

وانتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح "تريند"، ورأى المشاهدين استحالة الحياة بين العروسين، لأن البداية غير مبشرة، فجائت التعليقات على البوست: " شكلها شغلت مسيطرة ووراها السيطرة على أصولها "، " واضح أن زواجهم لن يستمر، إذا كان في يوم استثنائي يحدث ذلك وأمام كل الناس يتشاجرون بسبب أغنية "، " المفروض خلاص من وقتها يطلقون كيف يعيشون مع بعض "، " هذه احدى مساويء الزواج عن حب ".

وكشفت إحدى الناشطات أن هذا التصرف كان "مقلب" ليخدعون به الحاضرين، معلقة: " شفت المقطع كامل كان مقلب لضيوف، صراحة مادري وين كان عقلهم يوم فكروا بهذا "، وقالت آخرى: " مقلب غريب وسخيف ".