الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة الماليزي يؤكد إجراء مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرز

الارز
الارز

 قال وزير الزراعة الماليزي، محمد سابو، إنه سوف يتم إجراء مناقشات وزارية بشأن الدعوة لوضع سقف لسعر الأرز.

النقاشات الوزارية:

 أوضح سابو أن المباحثات سوف تأخذ في الاعتبار جميع الأطراف المعنية في سلسلة إمداد الأرز، خصوصًا المزارعين.

 وأضاف أن السقف السعري الحالي للأرز تم مراجعته آخر مرة خلال عام 2008، وهناك مقترحات لزيادته.

 وقال سابو إن الهدف من المباحثات هو "ضمان وجود توازن بين المعنيين في سلسلة الإمداد مثل المزارعين والتجار والمستهلكين".

txt

بالإنفوجراف والفيديو| "الزراعة في أسبوع" نشرة الحصاد رقم ١٦٨ لأنشطة الوزارة

المشاركون في المباحثات:

 أوضح سابو أن من بين الوزراء المشاركين في المباحثات وزيري الاقتصاد والمالية.

الهدف من المباحثات:

 تهدف المباحثات الوزارية إلى دراسة الدعوة لوضع سقف لسعر الأرز، مع مراعاة جميع الأطراف المعنية في سلسلة إمداد الأرز.

txt

بالمستندات.. 50 أسرة بكفر غطاطي تستغيث "حصلنا على حكم من الدستورية العليا وتقنين الزراعة والحي يُزيل بيوتنا"

النتائج المتوقعة:

 من المتوقع أن تسفر المباحثات عن قرار بشأن وضع سقف لسعر الأرز، أو تعديل السقف السعري الحالي.

مواد متعلقة

بالمستندات.. 50 أسرة بكفر غطاطي تستغيث "حصلنا على حكم من الدستورية العليا وتقنين الزراعة والحي يُزيل بيوتنا"

بالإنفوجراف والفيديو| "الزراعة في أسبوع" نشرة الحصاد رقم ١٦٨ لأنشطة الوزارة

إعلان نتيجة امتحان مسابقتي وظائف بوزارتي الزراعة والصحة والتظلم غدا

النعماني يشيد بإنجازات الرئيس السيسى فى الموارد المائية خلال ندوة التنمية المستدامة للمياه بكلية الزراعة بسوهاج
الجريدة الورقية