وزير الزراعة الماليزي يؤكد إجراء مباحثات وزارية بشأن وضع سقف لسعر الأرز

قال وزير الزراعة الماليزي، محمد سابو، إنه سوف يتم إجراء مناقشات وزارية بشأن الدعوة لوضع سقف لسعر الأرز.

النقاشات الوزارية:

أوضح سابو أن المباحثات سوف تأخذ في الاعتبار جميع الأطراف المعنية في سلسلة إمداد الأرز، خصوصًا المزارعين.

وأضاف أن السقف السعري الحالي للأرز تم مراجعته آخر مرة خلال عام 2008، وهناك مقترحات لزيادته.

وقال سابو إن الهدف من المباحثات هو "ضمان وجود توازن بين المعنيين في سلسلة الإمداد مثل المزارعين والتجار والمستهلكين".

المشاركون في المباحثات:

أوضح سابو أن من بين الوزراء المشاركين في المباحثات وزيري الاقتصاد والمالية.

الهدف من المباحثات:

تهدف المباحثات الوزارية إلى دراسة الدعوة لوضع سقف لسعر الأرز، مع مراعاة جميع الأطراف المعنية في سلسلة إمداد الأرز.

النتائج المتوقعة:

من المتوقع أن تسفر المباحثات عن قرار بشأن وضع سقف لسعر الأرز، أو تعديل السقف السعري الحالي.