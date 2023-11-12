منظومة الزراعة لجمع وتدوير قش الأرز.. إنجاز كبير يحقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية وبيئية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مديريات الزراعة والإدارات الزراعية المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها.

الإنجازات

نجحت المنظومة منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع مليون و703 آلاف طن من القش، في 181 موقعًا بعد حصاد 66.35% من المساحات المنزرعة، نتج عن تدويرها 2814 طن أسمدة و310 أطنان أعلاف غير تقليدية.

كما تم الانتهاء من كبس 609 ألف و451 طنا، وفرم 304 ألف و24 طنا، وتشوين 618 ألف و259 طنا.

وتأتي محافظة كفر الشيخ في المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، ومحافظة الدقهلية في المركز الثاني بتجميع 451 ألف و460 طن، ومحافظة الشرقية في المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طن.

الأهداف

تهدف منظومة جمع وتدوير قش الأرز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، منها:

القضاء على حرائق قش الأرز، والتي تعد من أهم أسباب تلوث الهواء.

توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وسكان المناطق الريفية بمحافظات زراعة الأرز.

الاستفادة من قش الأرز كمصدر للأسمدة والأعلاف غير التقليدية.

النجاحات

تعد منظومة جمع وتدوير قش الأرز نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون المثمر بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث نجحت في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية، وأسهمت في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين دخل المزارعين.منظومة وزارة الزراعة لجمع وتدوير قش الأرز: إنجاز كبير يحقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية وبيئية.

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مديريات الزراعة والإدارات الزراعية المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها.

الإنجازات

نجحت المنظومة منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع مليون و703 آلاف طن من القش، في 181 موقعًا بعد حصاد 66.35% من المساحات المنزرعة، نتج عن تدويرها 2814 طن أسمدة و310 أطنان أعلاف غير تقليدية.

كما تم الانتهاء من كبس 609 آلاف و451 طنا، وفرم 304 آلاف و24 طنا، وتشوين 618 ألفا و259 طنا.

وتأتي محافظة كفر الشيخ في المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، ومحافظة الدقهلية في المركز الثاني بتجميع 451 ألفا و460 طنا، ومحافظة الشرقية في المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طنا.

الأهداف

تهدف منظومة جمع وتدوير قش الأرز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، منها:

القضاء على حرائق قش الأرز، والتي تعد من أهم أسباب تلوث الهواء.

توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وسكان المناطق الريفية بمحافظات زراعة الأرز.

الاستفادة من قش الأرز كمصدر للأسمدة والاعلاف غير التقليدية.

النجاحات

تعد منظومة جمع وتدوير قش الأرز نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون المثمر بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث نجحت في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية، وأسهمت في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين دخل المزارعين.