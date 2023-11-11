ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز اَرسنال واليونايتد

لُعبت عدد من المباريات المهمة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12، والتي شهدت مواجهات قوية وحماسية.

فقد حقق مانشستر يونايتد الفوز بهدف نظيف على لوتون تاون، بينما فاز اَرسنال بنتيجة 3/1 على بيرنلي، فيما سقط توتنهام للمباراة الثانية على التوالي أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي صدرة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يحل اَرسنال في الوصافة بنفس رصيد السماوي، لكن فارق الأهداف لصالح السيتزين، بجانب لعب الأخير مباريات أقل من الجانرز، والتي ستلعب في الغد أمام تشيلسي.

فيما يحل توتنهام بعد الخسارة من وولفرهامبتون في المركز الثالث بـ 26 نقطة، وليفربول رابعًت بـ 24 نقطة، ويلعب مباراة هامة في الغد أمام برينفورد.