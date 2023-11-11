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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة فالنسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد  تشكيل الملكي لمباراة فالنسيا في المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني (الليجا).

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بيلينجهام يصدم جماهير ريال مدريد قبل مباراة فالنسيا

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني


ويحرس عرين ريال مدريد أندريه لونين بعد إصابة كيبا في الفخذ، فيما يلعب براهيم دياز أساسيا.
 

جاء تشكيل ريال مدريد:


في حراسة المرمى: أندريه لونين
في الدفاع: دانيال كاربخال، ناتشو، دافيد ألابا، ميندي
في الوسط: إدوارد كامافينجا، توني كروس، فالفيردي
في الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز

 

يحتل ريال مدريد المركز الثاني ويملك في رصيده 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

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