علاء عبد العال: كنا ندًا للأهلي وقدمنا مباراة قوية

كشف علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، عن الخطة التي أعتمد عليها خلال مواجهته للأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم.

ووجه علاء عبد العال الشكر للاعبيه بعد الأداء القوي الذي أظهروه خلال مواجهة المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز.

وأوضح مدرب الجونة أنه اعتمد على 6 لاعبين للمرة الأولى خلال مواجهة الأهلي، حيث كان الشوط الأول قويًا.

وتابع: "خلال الشوط الثاني تعرض فريقي للضغط من لاعبي الأهلي وحدثت حالة الطرد، ولكن هذا طبيعي، كريم ممدوح كان مُنزعجًا عند استبداله، ولكن أعذره، كنت أريد أن أؤمن الفريق دفاعيًا للحفاظ على نقطة التعادل".

وأردف علاء عبد العال تصريحاته: "رغبت في أغلاق المساحات، كما تحدثت مع اللاعبين على أنهم لعبوا مباراة جيدة".

وأختتم: "والحمد لله خرجنا بالهدف الذي نريده، وهو إذا لم نفز تعادلنا، كنا ندًا للأهلي بشكل قوي ولم ندافع طوال اللقاء".

ويستمر الأهلي في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة، حيث يأتي في المركز الأول بفارق الأهداف عن بيراميدز، والذي يحل ثانيًا بنفس الرصيد من النقاط.