كشف الفحوصات الطبية التي خضع لها وليد الاحمد لاعب نادي التعاون السعودي، اليوم السبت، بعد ما حدث معه في مواجهة الهلال أمس بالجولة الثالثة عشر من مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفحوصات الطبية تكشف تفاصيل إصابة لاعب التعاون

أكدت الفحوصات الطبية تعرض وليد الأحمد إلى كدمات بسيطة ولا يوجد أي كسور في رقبته، بعد السقوط المذع الذي تعرض له أمس أمام نادي الهلال.

كان وليد الأحمد قد تعرض لإصابة في الوقت بدلً الضائع، من مباراة التعاون أمام الهلال بعد احتكاكه مع الصربي ميتروفيتش مهاجم الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الجمعة.

كان وليد الأحمد ضمن قائمة المنتخب السعودي وبناءً عليه سيتم عرض التقرير الطبي الخاص باللاعب لجهاز الصقور بقيادة المدرب مانشيني ليحدد مدى إمكانية بقائه في المعسكر من عدمها.

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهتين أمام باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.