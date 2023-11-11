المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لملحن بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالدقي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ملحن غنائي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.

وقد أسندت التحقيقات في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنايات الدقي للمتهم "محمد . ن"، 50 سنة، ملحن غنائي، أنه في يوم 14 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "نبات الحشيش القنب، الحشيش، الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة

وقد وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة العلومات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطة وبحوزته أكياس تحوي نبات الحشيش ومواد مخدرة أخرى ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الأثم والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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