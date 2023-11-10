حبس عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة في الجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر بقصد الاتجار بمحافظة الجيزة.

حبس عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة بالجيزة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر"، وسلاح أبيض، ومبالغ مالية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

قرار جديد في واقعة إنهاء حياة شاب علي يد اخر بأكتوبر

تواصل جهات التحقيق بالجيزة ، التحقيق في واقعة مصرع شاب إثر طعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر.

كانت البداية بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد ش ا، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة

كما أقرت ممرضة بقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية،وقالت إنه حال عملها ممرضة لدي صاحبة الشقة وكانت علي عليىبوجود مجهوهرات لدي المجني علاقات بسرقتها بإسلوب المغافلة،وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تفاصيل الواقعة كانت عندما تم ضبط ممرضة – مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة بأسلوب"المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم.

وتم إحالتها إلي النيابة العامة ،وجددت المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، حبس الممرضة المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية.