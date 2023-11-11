الجيزة على صفيح ساخن.. حصاد حوادث الأسبوع

شهدت محافظة الجيزة، أسبوع دام لون القلوب بالأسود، وذلك إثر أحداث مؤلمة عاصرها أهالي المحافظة الواسعة، لتتنوع تلك الأحداث من قتل وسرقة وحريق، وعبر خلال هذا التقرير نعرض لكم أبرز تلك الأحداث الصعبة التى مرت بثقل على المواطنين بالمحافظة.

ابنة هبة قطب تروي تفاصيل التعدي عليها من موظف جامعة الدول بالشيخ زايد

خلال الساعات الماضية نشرت "دينا هشام" ابنة الدكتور هبة قطب أخصائي العلاقات الأسرية، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "إنستجرام" بث مباشر تروي فيه تفاصيل المشاجرة التي شبت بينها وبين موظف في جامعة الدول العربية بسبب خلاف على أولوية المرور والخروج من مول شهير الشيخ زايد.

وقد صرحت "دينا" خلال البث المباشر إن الواقعة نشبت أثناء وجودها في جراج السيارات الخاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة منطقة الشيخ زايد، وعند خروجها من الجراج إذ بسيارة متوفقة أمامها وأغلقت الطريق عليها.

وقد أضافت "دينا" أنها توجهت إلى قائد السيارة وتحدثت معه لكنه لم يستجب لها، فحاولت أن تقف أمامه حتى يراها لكنه حرك السيارة تجاها حتى صدمها، مستكملة حديثهًا مؤكدة أنها أثيرت غضبًا من ذلك التصرفوالذي دفعها إلى الضرب بيدها على مقدمة السيارة، مضيفة أن هذا الشخص ترك السيارة وتوجه نحوها مسرعًا وأمسك بها وتعدى عليها ضربًا.

وأعربت "دينا" أن والدتها الدكتورة هبة قطب، كانت برفقتها في ذلك الوقت فهرعت على الفور للتصدي لذلك الشخص ومنعه من التعدي على نجلتها بالضرب، لكنه تعدى عليها أيضًا، بحسب تعبيرها.

كما شهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، مشاجرة حادة بين ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية الشهيرة وبين موظف بجامعة الدول العربية.

وكانت الجهات المعنية تحفظت على الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية، وابنتها، بسبب تعديها على مسؤول بجامعة الدول العربية في الجراج الخاص لهايبر وان بالشيخ زايد، بسبب خلاف على أولوية المرور.

بلاغ الشرطة

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقي بلاغا من ضباط قسم أول الشيخ زايد، يفيد بأنه أثناء مرور القول الأمني أمام مول تجاري شهير بالشيخ زايد، تلاحظ وجود مشادة كلامية بين الطرف الأول: "دينا. هـ" مدير شركة والدكتور هبة قطب، والطرف الثاني: "علاء .ا"- 39 سنة- موظف ومسؤول عن ملف الاستثمار بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بالفحص الذي قاده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، تبين حدوث مشادة بين الطرفين على أولوية الخروج من جراج المول التجاري وتطورت لتعدٍّ باليدين دون حدوث إصابات، وتم تبادل الاتهامات، وعليه تم اصطحاب الأطراف لديوان الشيخ زايد، وتولت النيابة التحقيق.

أزمة نفسية تدفع شاب للتخلص من حياته بالنيران في الصف

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في وفاة شاب أنهى حياته بإضرام النيران في جسده بمادة سريعة الاشتعال في الصف، وجرى عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

أزمة نفسية

وكشفت التحقيقات، أن الشاب اشعل النار في جسده بمادة سريعة الاشتعال، وذلك إثر مرور بأزمة نفسية سيئة مما أسفر عن وفاته في الحال.

وقد كشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية سيئة للغاية مادفعه للتلخص من حياته بإضرام النيران في نفسه، وذلك بحسب أقوال المحطين به، وذلك نفي الشُبهات عن الواقعة.

بلاغ الشرطة

كما شهدت منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، إشعال شاب النيران في نفسه، وتلقى ضباط مباحث بقسم شرطة الصف من غرفة النجدة بمصرع شاب، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبها آثار حرق في أماكن متفرقة من جسدها.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفى أنهى حياته بإضرام النيران في جسده بمادة سريعة الاشتعال بسبب أزمة نفسية، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

طعنة أنهت الخلاف.. مقتل صاحب كشك بسبب ركنة توك توك في أكتوبر

لقى صاحب كشك مصرعه على يد سائق؛ لاعتراضه على ركن توك توك أمام محله بأكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفـى و3 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بسبب قيام الطرف الثانى بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عامل عذب ابنة شقيقته حتى الموت في الهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك .ا، ٥ سنوات وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ماس كهربائي في ثلاجة الآيس كريم.. تفاصيل احتراق سوبر ماركت في الطالبية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل احتراق محل سوبر ماركت في الطالبية وتبين أن ماس كهربائي في ثلاجة الأيس كريم السبب، دون وجود شبهة جنائية.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بعمل التحريات تبين أن ماس كهربائي بثلاجة آيس كريم تسبب فى نشوب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفاة عامل أثناء عبوره الطريق أسفل سيارة مسرعة بالشيخ زايد

فارق عامل الحياة إثر اصطدامه بسيارة مسرعة في الشيخ زايد، وام نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

و تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عامل دكتور وبيكشف على المرضى.. حبس منتحل صفة طبيب 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم منتحل صفة طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه له.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم منتحل صفة طبيب ويدير عيادة بمخالفة للقانون.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

وألقت مباحث الجيزة القبض على شخصين؛ لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف إستقبال بالعيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.

وعثر بمقر العيادة على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى)، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة شخص تخلص من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة لحين الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وبيان م بها من إصابات.

و تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة حيث تخلص مواطن من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور.

وبالفحص والتقنين تبين أن الشخص تخلص من حياته شنقًا بسبب معاناته من أزمة نفسية بحسب تحريات مدير مباحث الجيزة.

وثبت من معاينة المباحث أن المواطن تخلص من حياته بسبب ازمة نفسة وعدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك .ا، ٥ سنوات وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

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