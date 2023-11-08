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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يلتقي مانشستر  يونايتد مع كوبنهاجن على ستاد باركن ستاديون، مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تحقيق سلسلة الانتصارات بعد فوزه على كوبنهاجن الدنماركي في المباراة الماضية بهدف نظيف، من أجل تعزيز فرصه في الصعود إلى الدور المقبل من دور المجموعات.

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين له أمام بايرن ميونخ وجالطة سراي، قبل يتدارك الأمر ويحقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام كوبنهاجن لينعش أماله في الاستمرار في دوري أبطال أوروبا.

فيما يتذيل كوبنهاجن جدول ترتيب المجموعة الأولى ويملك في رصيده نقطة وحيدة بعد تحقيقه التعادل مع جالطة سراي بهدفين لكلاهما، وخسر أمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.
 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن:


تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports 2.

 

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