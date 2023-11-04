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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة فولهام في الدوري الإنجليزي

تين هاج
تين هاج

أعلن تين هاج المديرالفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام فريق فولهام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "كرافين كوتاج".

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في خط الدفاع: ديوجو دالوت- جوني إيفانز- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في خط الوسط: سكوت مكتوميناي- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني

 

تشكيل مانشستر يونايتد

موعد مباراة فولهام ومانشستر يونايتد

من المقرر أن تنطلق مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

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