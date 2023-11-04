مانشستر يونايتد يصعق شباك فولهام بأقدام برونانو فيرناندو في عقر دارة

حقق مانشستر يونايتد الفوز على فولهام بهدف دون رد على ستاد كرافن كوتبج ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سيطر مانشستر يونايتد على أجواء لقاء فولهام في أحداث الشوط الأول وفشل في ترجمة الأهداف إلى أهداف.

سجل مانشستر يونايتد هدفًا في الدقيقة 8 من عمر اللقاء من خلال اللاعب سكوت مكتوميناي في الدقيقة 8 ولكن ألغى حكم المباراة هدفًا بداعي التسلل.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد وفولهام على ستاد كرافن كوتيج.

وبدأ مانشستر يونايتد في الشوط الثاني بالضغط المبكر على دفاعات فولهام لتسجيل هدف التقدم

سجل البرتغالي برونانو فيرناندو هدف اللقاء الوحيد في شباك فولهام في الدقيقة 91 من الوقت بدل ضائع من اللقاء.

وبدأ مانشستر يونايتد لقاء فولهام بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: بيساكا، إيفانز، ماجواير، دالوت.

خط الوسط: مكتوميناي- إيريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: هويلاند، أنتوني، جاراناتشو.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد من رصيده عند النقطة 18 ليرتفع للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد فولهام عند النقطة 12 محتلًا المركز الرابع عشر.