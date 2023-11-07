راشفورد يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي ،عودة لاعبه ماركوس راشفورد للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

وغاب اللاعب البالغ من العمر "26 عاما" عن مباراة فريقه الأخيرة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز فريقه 1-صفر.

وقال الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد إن ماركوس راشفورد شارك في التدريبات الجماعية للفريق قبل السفر إلى الدنمرك.

وانتقد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد لاعبه راشفورد بعدما احتفل بعيد ميلاده عقب الخسارة 3-صفر ضد مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفا وحيدا فقط هذا الموسم، بينما سجل 30 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره كوبنهاجن ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يحتل فريق المدرب إريك تن هاج المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ونقطة عن غلطة سراي صاحب المركز الثاني بينما يتذيل كوبنهاغن ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.